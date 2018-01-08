Источник: на западе Москвы в ДТП на МКАД пострадал один человек

Короткая ссылка
Авария с участием легкового автомобиля произошла на западе Москвы, пострадал один человек.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На внешней стороне 57-го км МКАД водитель легкового автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии один человек получил травмы», — сказал источник.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Смоленском столкнулось 12 автомобилей.

Кроме того, портал New Inform сообщал, что иномарка сбила ребёнка и коляску с новорождённым в Рязани.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119