Источник: на западе Москвы в ДТП на МКАД пострадал один человек
Авария с участием легкового автомобиля произошла на западе Москвы, пострадал один человек.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На внешней стороне 57-го км МКАД водитель легкового автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии один человек получил травмы», — сказал источник.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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