Источник: на западе Москвы в ДТП на МКАД пострадал один человек

Авария с участием легкового автомобиля произошла на западе Москвы, пострадал один человек.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На внешней стороне 57-го км МКАД водитель легкового автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии один человек получил травмы», — сказал источник.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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