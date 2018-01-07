Станцию московского метро «Калужская» проверяют после звонка о минировании
Станцию Московского метрополитена «Калужская» проверяют после того, как неизвестный сообщил о её минировании.
«После анонимного звонка с угрозой взрыва на станции метро «Калужская» проводится проверка всех помещений», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах столицы.
Отмечается, что сама станция работает в штатном режиме.
6 января сообщалось, что поступили звонки о минировании трёх московских вокзалов, аэропорта Домодедово и продуктового магазина.
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