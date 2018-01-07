Станцию московского метро «Калужская» проверяют после звонка о минировании

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Станцию Московского метрополитена «Калужская» проверяют после того, как неизвестный сообщил о её минировании.

«После анонимного звонка с угрозой взрыва на станции метро «Калужская» проводится проверка всех помещений», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах столицы.

Отмечается, что сама станция работает в штатном режиме.

6 января сообщалось, что поступили звонки о минировании трёх московских вокзаловаэропорта Домодедово и продуктового магазина.

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