Матюиди пожаловался на расистские оскорбления во время матча чемпионата Италии по футболу

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди заявил, что во время матча чемпионата Италии по футболу с «Кальяри» подвергся проявлениям расизма со стороны болельщиков.

Об этом сообщает Football Italia.

«Сегодня во время матча я подвергся расизму. Слабые люди пытаются запугать с помощью ненависти. Я не ненавистник и могу только посочувствовать тем, кто подаёт плохой пример. Футбол — это один из способов выражения равенства, страсти и вдохновения. Для этого я в него и играю. Всем мира. Спасибо за ваши сообщения», — написал француз в Facebook.

В мае 2017 года полузащитник «Пескары» Салли Мунтари также пожаловался арбитру на расистские оскорбления во встрече с «Кальяри» и покинул поле.

Ранее сообщалось, что гол Бернардески принёс «Ювентусу» победу над «Кальяри» в матче Серии А.