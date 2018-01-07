Матюиди пожаловался на расистские оскорбления во время матча чемпионата Италии по футболу
Об этом сообщает Football Italia.
«Сегодня во время матча я подвергся расизму. Слабые люди пытаются запугать с помощью ненависти. Я не ненавистник и могу только посочувствовать тем, кто подаёт плохой пример. Футбол — это один из способов выражения равенства, страсти и вдохновения. Для этого я в него и играю. Всем мира. Спасибо за ваши сообщения», — написал француз в Facebook.
В мае 2017 года полузащитник «Пескары» Салли Мунтари также пожаловался арбитру на расистские оскорбления во встрече с «Кальяри» и покинул поле.
Ранее сообщалось, что гол Бернардески принёс «Ювентусу» победу над «Кальяри» в матче Серии А.