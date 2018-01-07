Посольство России в США поблагодарило Госдеп за помощь в ситуации с рейсами «Аэрофлота»

Посольство России в США в своём Twitter поблагодарило Госдепартамент за оказание помощи в ситуации с рейсами авиакомпании «Аэрофлот», которые были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Вашингтоне.