Источник: угроза взрыва в ТЦ «Золотой Вавилон» в Москве не подтвердилась

Сообщение о якобы минировании торгового центра (ТЦ) «Золотой Вавилон» в Москве оказалось ложным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.