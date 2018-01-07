Источник: угроза взрыва в ТЦ «Золотой Вавилон» в Москве не подтвердилась

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Сообщение о якобы минировании торгового центра (ТЦ) «Золотой Вавилон» в Москве оказалось ложным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Кинологи не обнаружили никаких подозрительных предметов в здании, угроза оказалась ложной», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о проверке торгового центра «Золотой Вавилон» на северо-востоке Москвы после сообщения о его «минировании».

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