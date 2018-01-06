В Екатеринбурге задержали угрожавшего взорвать жилой дом мужчину

В Екатеринбурге задержан мужчина, угрожавший взорвать жилой дом, если на его счёт не переведут 1 млн рублей. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Накануне сотрудниками полиции и ФСБ Екатеринбурга задержан «шутник», который по телефону требовал от МВД перевести на его счёт миллион рублей, а в случае отказа угрожал взорвать жилой многоэтажный дом», — отметил он.

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был вычислен и задержан.

«Органы внутренних дел возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 207 УК Российской Федерации (заведомо ложное сообщение о террористическом акте). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы», — добавил он.

1 января сообщалось, что в российских городах за сутки из-за звонков о минировании были эвакуированы около 14 тыс. человек.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.