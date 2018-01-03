В Петербурге задержан подозреваемый в телефонном терроризме

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании магазина в Красносельском районе города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что 2 января в полицию поступило сообщение о минировании магазина на улице Партизана Германа. Полицейские выехали на место, но ничего опасного не обнаружили.

«В результате реализации дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Красносельскому району по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего мужчину», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

1 января сообщалось, что в российских городах за сутки из-за звонков о минировании были эвакуированы около 14 тыс. человек.