В Петербурге задержан подозреваемый в телефонном терроризме
Отмечается, что 2 января в полицию поступило сообщение о минировании магазина на улице Партизана Германа. Полицейские выехали на место, но ничего опасного не обнаружили.
«В результате реализации дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Красносельскому району по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего мужчину», — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
1 января сообщалось, что в российских городах за сутки из-за звонков о минировании были эвакуированы около 14 тыс. человек.