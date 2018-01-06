Правительство сократило перечень документов для усыновления детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает порядок подачи документов для усыновления детей или установления опекунства.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что из перечня необходимых документов исключены справка о праве пользования жильём или собственности на него, справка об отсутствии судимости, копия финансового счёта с места жительства и справка о пенсионном обеспечении.

«Такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство распределило субвенции регионам на выплаты при рождении первого ребёнка.