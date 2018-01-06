Правительство сократило перечень документов для усыновления детей
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что из перечня необходимых документов исключены справка о праве пользования жильём или собственности на него, справка об отсутствии судимости, копия финансового счёта с места жительства и справка о пенсионном обеспечении.
«Такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что правительство распределило субвенции регионам на выплаты при рождении первого ребёнка.