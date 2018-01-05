Instagram разблокировал аккаунт «Аптекарского огорода»

Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

«Новогодние чудеса существуют — сегодня вечером Instagram разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» @hortus_ru! Самый популярный среди всех ботанических садов в мире и среди всех достопримечательностей России более чем с 297 тыс. подписчиков!» — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram «Аптекарского огорода».

Ранее стало известно, что Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ и требует юридические документы для его разблокировки.

Роскомнадзор потребовал от руководства Instagram объяснить блокировку аккаунта «Аптекарского огорода».