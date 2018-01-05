Instagram разблокировал аккаунт «Аптекарского огорода»
«Новогодние чудеса существуют — сегодня вечером Instagram разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» @hortus_ru! Самый популярный среди всех ботанических садов в мире и среди всех достопримечательностей России более чем с 297 тыс. подписчиков!» — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram «Аптекарского огорода».
Друзья, ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ и НЕВЕРОЯТНОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ! Новогодние чудеса существуют — сегодня вечером Инстаграм разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" @hortus_ru! Самый популярный среди всех ботанических садов в мире и среди всех достопримечательностей России с более чем 297 тыс. подписчиков! 🌴🌴🌴 Директор и пиар-директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм @alexey_reteyum и Ольга Архипова @olgaarkhipova выражают ОГРОМНУЮ благодарность всем СМИ, блогерам и обожателям Сада, которые помогли нам огромным количеством тёплых слов с поддержкой и любовью! 😘 Коллеги-журналисты, спасибо за позитивный ажиотаж — без ваших публикаций и сюжетов мы бы не добились успеха так быстро! Приходите в Сад на крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" и самую масштабную в стране выставку миниатюрных деревьев бонсай "Искусство бонсай"! 🌴🌴🌴 С любовью, ваш "Аптекарский огород" — зелёное сердце Москвы и старейший ботанический сад России💚 🌴✌ Спасибо за фото Лидии Широниной @lshironina и @m24ru 🦄 #москва #москва24 #парки #дети #орхидеи #орхидея #сад #мгу #кудапойтивмоскве #ботаническийсадмгу #ботаническийсад #цветы #garden #moscow #garden #nature #orchid #botanicalgarden #flowers #instadeti_msk #forilovemsk #moscowmap #kudago #i_moskva #love #тропическаязима
Ранее стало известно, что Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ и требует юридические документы для его разблокировки.
Роскомнадзор потребовал от руководства Instagram объяснить блокировку аккаунта «Аптекарского огорода».