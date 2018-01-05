Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» и требует юридические документы, чтобы его разблокировать. Об этом рассказал директор сада Алексей Ретеюм.

«Они заблокировали без всяких уведомлений. А уж потом мы стали пытаться выяснить. Они затребовали всяческие юридические документы на Ботанический сад. Но мы — структурное подразделение МГУ, мы не юридическое лицо и не коммерческая компания. У нас нет никаких таких специальных документов. Есть устав МГУ, но он есть в открытом доступе», — приводит РИА Новости его слова.

Он также добавил, что на странице Ботанического сада МГУ в Instagram публикуется исключительно культурный и научно-образовательный контент.

«Без всяческих оснований и малейших объяснений Instagram заблокировал нашу страничку, где почти 300 тыс. подписчиков», — подчеркнул Ретеюм.

Ранее стало известно о блокировке аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram.