Роскомнадзор требует от Instagram объяснить блокировку аккаунта Ботанического сада МГУ
Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети Instagram объяснить блокировку аккаунта Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, социальная сеть заблокировала аккаунт «без всяких объяснений».
«Москвичи привыкли узнавать из него полезную информацию о событиях, которые там проходят. Дорогой Instagram, будьте добры, объясните причины блокировки», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ и требует юридические документы для его разблокировки.
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