Друг погибшего музыканта Калинина рассказал о его характере

Друг балалаечника Дмитрия Калинина, который погиб в Москве, рассказал телеканалу «360», что музыкант был «чрезвычайно талантливым» и «единственным в своём роде».

«Дима Калинин был замечательным музыкантом и чрезвычайно талантливым балалаечником. Он был единственным в своём роде. Выступал под музыкальный аккомпанемент, который он же и создавал. Он ещё композитор и аранжировщик. Очень известный музыкант в наших кругах. Он был моим другом», — отметил тёзка погибшего музыканта Дмитрий Калинин.

По его словам, они «частенько заменяли друг друга на концертах».

«Благо одинаковые имя, фамилия и инструмент — не нужно делать никакие правки. Были довольно забавные моменты, когда конферансье нас объявляли и никто даже не догадывался, что на самом деле выступает совсем другой Дима Калинин», — добавил он.

Он также подчеркнул, что за день до исчезновения артист позвонил ему и попросил в очередной раз подменить его на выступлении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью в Москве балалаечника Калинина.