СК возбудил дело по факту убийства балалаечника Калинина
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью в Москве артиста театра «Русская песня», балалаечника Дмитрия Калинина. Об этом заявила официальный представитель СК России по столице Юлия Иванова.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — приводит газета «Известия» её слова.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство».
Ранее СМИ сообщили, что Калинин 30 декабря был найден мёртвым с ножевыми ранениями на теле в Басманном тупике Москвы недалеко от железнодорожного моста.
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