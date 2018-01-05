СК возбудил дело по факту убийства балалаечника Калинина

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью в Москве артиста театра «Русская песня», балалаечника Дмитрия Калинина. Об этом заявила официальный представитель СК России по столице Юлия Иванова.