СК возбудил дело по факту убийства балалаечника Калинина

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью в Москве артиста театра «Русская песня», балалаечника Дмитрия Калинина. Об этом заявила официальный представитель СК России по столице Юлия Иванова.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — приводит газета «Известия» её слова.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство».

Ранее СМИ сообщили, что Калинин 30 декабря был найден мёртвым с ножевыми ранениями на теле в Басманном тупике Москвы недалеко от железнодорожного моста. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119