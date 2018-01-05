СМИ сообщили об обстоятельствах смерти балалаечника Калинина

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Артист театра «Русская песня», балалаечник Дмитрий Калинин 30 декабря был найден мёртвым в Басманном тупике Москвы недалеко от железнодорожного моста, сообщают «Известия».

По данным издания, на теле 41-летнего музыканта было обнаружено два ножевых ранения в области сердца. Рядом с телом лежал нож.

Калинин перестал выходить на связь 27 декабря, в последний раз его видели выходящим из здания театра «Русская песня».

В поисках балалаечника принимали участие волонтёры поисково-спасательного отряда «LizaAlert», которые подтвердили смерть музыканта.

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