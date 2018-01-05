Новой системой «Спрут-3» могут оснастить подразделения спецназа в России

Новая система «Спрут-3» прошла предварительные испытания и рекомендована к принятию на оснащение частей и подразделений специального назначения, сообщают «Известия» со ссылкой на Росгвардию.

Изделие разработано и выпускается научно-производственным центром антитеррористической и криминалистической техники «Спектр-АТ». Там рассказали, что система «Спрут-3» способна обнаруживать оптические и электронно-оптические средства наблюдения и прицеливания противника на расстоянии до 5 км.

«Мы обучили систему находить все современные прицелы, бинокли, приборы ночного видения и даже дальномеры», — отметил гендиректор компании Алексей Ковалёв.

По его словам, «Спрут-3» способен одновременно засекать и анализировать десятки целей, а все данные от передовых разведчиков транслируются на командный пункт, который может находиться в тылу.

Как отметил Ковалёв, если применить одно или несколько таких изделий, то спецназ в режиме реального времени получит наглядную информацию о наиболее опасных целях.

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