В России создан новый автомобиль для ВДВ

В России создан опытный защищённый автомобиль для Воздушно-десантных войск, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Главным преимуществом «Тайфуна-ВДВ» названа его способность десантироваться парашютным способом.

Также отмечены защищённость личного состава и оснащённость современным комплексом вооружения.

В настоящее время автомобиль проходит испытания на специальных полигонах. Серийное производство должно начаться в 2019 году.

Как заявили в министерстве, командование ВДВ вместе с предприятиями промышленности разрабатывает общие подходы к созданию перспективных защищённых автомобилей специального назначения с боевыми модулями на колёсном шасси.

Ранее сообщалось, что в российской армии появятся акванавты.

Также сообщалось, что эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с ФАН перехват российскими ПВО ракет боевиков, запущенных по базе Хмеймим.