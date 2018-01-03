В России создан новый автомобиль для ВДВ
Главным преимуществом «Тайфуна-ВДВ» названа его способность десантироваться парашютным способом.
Также отмечены защищённость личного состава и оснащённость современным комплексом вооружения.
В настоящее время автомобиль проходит испытания на специальных полигонах. Серийное производство должно начаться в 2019 году.
Как заявили в министерстве, командование ВДВ вместе с предприятиями промышленности разрабатывает общие подходы к созданию перспективных защищённых автомобилей специального назначения с боевыми модулями на колёсном шасси.
Ранее сообщалось, что в российской армии появятся акванавты.
Также сообщалось, что эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с ФАН перехват российскими ПВО ракет боевиков, запущенных по базе Хмеймим.