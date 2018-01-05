МЧС предупредило о гололедице на дорогах Москвы и области

Мокрый снег и гололёд ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 5 января. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

«По информации ФГБУ «Центральное управление гидрометеослужбы», в ближайший час с сохранением на день 5 января по Московской области и городу Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что местами возможно ухудшение видимости, налипание мокрого снега на провода и деревья. Также не исключено затруднение движения транспорта и увеличение числа ДТП.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах из-за снегопада задержано более 30 рейсов.