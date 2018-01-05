В московских аэропортах задержано более 30 рейсов
Более 30 рейсов задержано и ещё несколько отменено в московских аэропортах из-за сильного снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По информации на 10:53 мск, в Домодедове 11 рейсов задержано, восемь отменено.
В аэропорту Шереметьево задержано 15 рейсов, во Внукове — семь.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра передавала, что в Москве в пятницу, 5 января, ожидается до +2 °С.
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