В Москве 5 января ожидается до +2 °С
В Москве в пятницу, 5 января, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что температура воздуха днём составит от 0°С до +2°С.
Ожидаются небольшие осадки.
Ветер южный, юго-восточный с порывами 5-10 м/с.
Ранее председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что с 2018 года начнётся десятилетний период похолодания на юге России.
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