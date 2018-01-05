В Москве 5 января ожидается до +2 °С

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В Москве в пятницу, 5 января, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днём составит от 0°С до +2°С.

Ожидаются небольшие осадки.

Ветер южный, юго-восточный с порывами 5-10 м/с.

Ранее председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что с 2018 года начнётся десятилетний период похолодания на юге России.

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