В СК заявили о двух погибших на месте стрельбы в пригороде Краснодара

Короткая ссылка
На месте стрельбы в пригороде Краснодара обнаружены тела двух погибших. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

«На месте обнаружены два тела. Известно, что там полузаброшенное здание в лесополосе, где распивали спиртное», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что ещё один человек доставлен в больницу, стрелявший пока не задержан.

Ранее в СК рассказали, что в пригороде Краснодара произошла стрельба.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119