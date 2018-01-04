В СК заявили о двух погибших на месте стрельбы в пригороде Краснодара

На месте стрельбы в пригороде Краснодара обнаружены тела двух погибших. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

«На месте обнаружены два тела. Известно, что там полузаброшенное здание в лесополосе, где распивали спиртное», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что ещё один человек доставлен в больницу, стрелявший пока не задержан.

Ранее в СК рассказали, что в пригороде Краснодара произошла стрельба.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.