СК: в пригороде Краснодара произошла стрельба

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В результате стрельбы в пригороде Краснодара пострадали люди. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

«Выехала на место следственная группа по сообщению о выстрелах, в результате которых пострадали люди», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в кафе в Краснодарском крае погибли три человека. 

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.

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