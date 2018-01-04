СК: в пригороде Краснодара произошла стрельба
В результате стрельбы в пригороде Краснодара пострадали люди. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
«Выехала на место следственная группа по сообщению о выстрелах, в результате которых пострадали люди», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в кафе в Краснодарском крае погибли три человека.
В декабре 2017 года URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: