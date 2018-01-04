Детский омбудсмен заявила о снижении числа «групп смерти» в интернете

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о снижении количества «групп смерти» в интернете, сообщает kp.ru.

«Ещё в начале прошлого года мы обнаружили страшную динамику роста попыток суицидов детей. Мы провели мониторинг по всем регионам, провели селекторное совещание. Первое, что делается, — это ограничение доступа к подобному контенту. Здесь Роскомнадзор ведёт работу, мы с ними постоянно на связи», — рассказала Кузнецова.

По её словам, президент России Владимир Путин поддержал закон об ужесточении наказания за призывы к суициду в интернете. Как отметила детский омбудсмен, ситуация стала меняться, снижается общее число «групп смерти» в сети.

Вторым вектором, требующим большего внимания, является формирование альтернативного позитивного контента, заявила Кузнецова. Речь идёт об активности и онлайн, и оффлайн.

«Дети, особенно подростки, должны быть чем-то заняты, чтобы «группы смерти» их не засасывали. Важно предоставлять альтернативу», — пояснила омбудсмен.

Ранее ФАН сообщало, что Кузнецова приняла участие во Всероссийском новогоднем юнармейском сборе.