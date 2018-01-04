В администрации Югры пообещали оказать помощь родственникам погибших в ДТП

Заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова заявила, что власти региона окажут помощь родственникам погибших в крупном ДТП.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что губернатор Югры Наталья Комарова уже дала соответствующее поручение правительству региона.

«Правительство Югры выражает свои соболезнования родным и близким погибших. Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение правительству региона оказать необходимое содействие родственникам погибших, а также обеспечить условия для проведения следственных мероприятий и восстановления безопасного движения на данном участке дороги», — отметила Липатова.

В среду, 3 января, на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань в Октябрьском районе округа столкнулись два автомобиля: Mazda 6 и Renault Duster. В результате погибли 10 человек, включая четверых детей.