Поклонская призналась, какой футбольный клуб ей нравится больше — ЦСКА или «Спартак»

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в эксклюзивном блиц-интервью RT рассказала, какому из московских футбольных клубов — ЦСКА или «Спартаку» — она симпатизирует больше.

«Спартак», — заявила RT Поклонская. Московский «Спартак» является 22-кратным чемпионом страны по футболу, 13-кратным обладателем Кубка. В активе ЦСКА 13 побед в чемпионате страны и 12 — в Кубке. В 2005 году армейский клуб стал обладателем Кубка УЕФА. Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» поздравили болельщиков с Новым годом.