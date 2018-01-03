Поклонская призналась, какой футбольный клуб ей нравится больше — ЦСКА или «Спартак»

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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в эксклюзивном блиц-интервью RT рассказала, какому из московских футбольных клубов — ЦСКА или «Спартаку» — она симпатизирует больше.

«Спартак», — заявила RT Поклонская.

Московский «Спартак» является 22-кратным чемпионом страны по футболу, 13-кратным обладателем Кубка.

В активе ЦСКА 13 побед в чемпионате страны и 12 — в Кубке. В 2005 году армейский клуб стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» поздравили болельщиков с Новым годом.

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