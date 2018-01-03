Учёные рассказали о продолжительности жизни мужчин и женщин на пенсии

Демографы РАНХиГС рассказали о продолжительности жизни мужчин и женщин на пенсии, сообщают «Известия».

Соответствующая научно-исследовательская работа была проведена в рамках госзадания. Её направят в правительство России.

Как выяснили учёные, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, вышедших на пенсию (в 60 лет), в целом по стране достигает 16 лет, а продолжительность здоровой жизни — 14,7 года. У женщин при начале пенсионного возраста в 55 лет ожидаемая продолжительность жизни составляет 25,7 года, активной — 22,8.

Под здоровой жизнью в данном случае понимается отсутствие выраженных или полных ограничений хотя бы по одному из шести основных показателей активности, среди которых способность самостоятельно одеваться, принимать пищу, ходить по комнате.

Если оценивать не отсутствие способности к жизненно важным действиям, а только затруднения в их осуществлении, то к пенсии 71,8% мужчин и 70,4% женщин остаются полностью независимыми от посторонней помощи.

Как показало исследование, дольше других после выхода на пенсию сохраняют относительную активность (в наиболее важных вопросах самообслуживания) жители Северо-Кавказского федерального округа, меньше остальных — население Дальнего Востока.

Ранее телеканал «360» сообщал, что низкокалорийная диета может увеличить продолжительность жизни.