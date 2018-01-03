В России впервые утверждены основы госполитики в области пожарной безопасности

Основы государственной политики в области пожарной безопасности впервые утверждены в России за всю историю пожарной охраны. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

В ходе селекторного совещания министр отметил, что 1 января был подписан указ президента №2 «Об утверждении основ государственной политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года».

«Документ такого уровня принят впервые за всю историю пожарной охраны, за 367 лет. Это мощный шаг вперёд в наращивании потенциала и МЧС России, и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — цитирует Пучкова РИА Новости.

По его словам, это важнейший документ стратегического планирования, которым предусматривается целая система мероприятий нового качественного обеспечения пожарной безопасности.

2 января в Санкт-Петербурге на Московской площади, где была организована новогодняя ярмарка, произошёл пожар.

В конце декабря URA.RU сообщало о семи погибших при пожаре в селе Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе.