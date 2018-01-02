В Эстонии не разрешили открыть дополнительные участки на время выборов президента России

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Министерство иностранных дел Эстонии не разрешило российскому посольству открыть дополнительные избирательные участки на время выборов президента России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Сандру Камилову.

«Аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить выборы только по разрешению МИД Эстонии только в своих представительствах или консульствах», — сказала Камилова.

По её словам, в связи с этим посольство России может проводить выборы в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве.

Ранее российский посол в Эстонии Александр Петров заявил, что посольство направило МИД ноту с просьбой разрешить провести голосование в нескольких городах, где проживают россияне. По его словам, интерес к предстоящим выборам достаточно большой и участков в посольстве и консульствах не хватает.

В Центризбиркоме заявили о получении около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России.

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