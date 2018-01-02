В Эстонии не разрешили открыть дополнительные участки на время выборов президента России

Министерство иностранных дел Эстонии не разрешило российскому посольству открыть дополнительные избирательные участки на время выборов президента России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Сандру Камилову.

«Аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить выборы только по разрешению МИД Эстонии только в своих представительствах или консульствах», — сказала Камилова.

По её словам, в связи с этим посольство России может проводить выборы в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве.

Ранее российский посол в Эстонии Александр Петров заявил, что посольство направило МИД ноту с просьбой разрешить провести голосование в нескольких городах, где проживают россияне. По его словам, интерес к предстоящим выборам достаточно большой и участков в посольстве и консульствах не хватает.

В Центризбиркоме заявили о получении около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России.