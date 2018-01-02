В Курганской области возбуждено дело после гибели пяти человек от отравления угарным газом

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек, в том числе одного ребёнка, от отравления угарным газом в Курганской области.

Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправная работа оборудования газового отопления.

Ранее в Оренбургской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119