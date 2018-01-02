В Курганской области возбуждено дело после гибели пяти человек от отравления угарным газом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек, в том числе одного ребёнка, от отравления угарным газом в Курганской области.
Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправная работа оборудования газового отопления.
Ранее в Оренбургской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек.
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