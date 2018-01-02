Дело возбуждено по факту гибели семи человек в Оренбургской области

По факту гибели семи человек, в том числе троих детей, жилом доме в селе Скворцовка Оренбургской области возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Вечером 1 января 2017 года в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района обнаружены тела семерых человек.

«Дом отапливался газом посредством газовой гарелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем, угарный газ наполнил помещение. Возможно также неисправность печного отопления привела к трагедии», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели людей в Оренбургской области.

В декабре издание Inforeactor сообщало, что в дежурную часть скорой помощи в Белгородской области обратилась местная семья, которая заявила о возможном отравлении угарным газом.