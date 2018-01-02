Дело возбуждено по факту гибели семи человек в Оренбургской области
Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.
Вечером 1 января 2017 года в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района обнаружены тела семерых человек.
«Дом отапливался газом посредством газовой гарелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем, угарный газ наполнил помещение. Возможно также неисправность печного отопления привела к трагедии», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели людей в Оренбургской области.
В декабре издание Inforeactor сообщало, что в дежурную часть скорой помощи в Белгородской области обратилась местная семья, которая заявила о возможном отравлении угарным газом.