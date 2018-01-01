СК проводит проверку по факту гибели людей в Оренбургской области

Следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области проводит проверку по факту гибели семи человек из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вечером 1 января 2017 года в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района обнаружены тела семерых человек, в том числе троих несовершеннолетних детей... По данному факту следственными органами... организована доследственная проверка», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что, по предварительным данным, в доме находились трое мужчин и женщина с тремя детьми — пяти, шести и 16 лет.

В СК уточнили, что угарный газ заполнил помещение из-за того, что задвижка печного дымохода была открыта не полностью.

«Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка дымохода была открыта не полностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области из-за отравления угарным газом в частном доме погибли семь человек.