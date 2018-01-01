В Оренбургской области из-за отравления угарным газом погибли семь человек

В Оренбургской области из-за отравления угарным газом в частном доме погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что среди погибших трое детей. «В результате отравления угарным газом погибли семь человек, в том числе трое детей», — заявил собеседник агентства. Ранее издание Inforeactor сообщало, что в дежурную часть скорой помощи в Белгородской области обратилась местная семья, которая заявила о возможном отравлении угарным газом.