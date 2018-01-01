Источник: семь человек под Оренбургом могли погибнуть из-за неисправности обогревателей

Причиной смерти семи человек в Оренбургской области могла стать неисправность обогревателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Основная версия гибели людей — неисправность отопительных приборов. Пожара в доме не было. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — заявил собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК России по региону подтвердили существующую на данный момент версию. «Сообщение о происшествии поступило от соседей, возможная причина произошедшего — неправильная эксплуатация отопительных приборов», — рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за отравления угарным газом в частном доме погибли семь человек.