Источник: семь человек под Оренбургом могли погибнуть из-за неисправности обогревателей

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Причиной смерти семи человек в Оренбургской области могла стать неисправность обогревателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Основная версия гибели людей — неисправность отопительных приборов. Пожара в доме не было. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СК России по региону подтвердили существующую на данный момент версию.

«Сообщение о происшествии поступило от соседей, возможная причина произошедшего — неправильная эксплуатация отопительных приборов», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за отравления угарным газом в частном доме погибли семь человек. 

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