На площади в Южно-Сахалинске установили новую ёлку взамен сгоревшей

В Южно-Сахалинске на площади Ленина установили новую главную ель взамен сгоревшей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Завершена установка новой новогодней ели на площади Ленина. Ранее это искусственное дерево было установлено на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха имени Гагарина, и в понедельник его переместили на главную площадь», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что главная ёлка Сахалина высотой 25 метров на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела в новогоднюю ночь.