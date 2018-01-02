На площади в Южно-Сахалинске установили новую ёлку взамен сгоревшей
В Южно-Сахалинске на площади Ленина установили новую главную ель взамен сгоревшей.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Завершена установка новой новогодней ели на площади Ленина. Ранее это искусственное дерево было установлено на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха имени Гагарина, и в понедельник его переместили на главную площадь», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что главная ёлка Сахалина высотой 25 метров на площади Ленина в Южно-Сахалинске полностью сгорела в новогоднюю ночь.
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