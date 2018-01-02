В Пермском крае по факту пожара в жилом доме возбуждено дело

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в посёлке Усть-Чёрная Гайнского района, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Вечером 1 января 2018 года после ликвидации пожара в деревянном одноэтажном двухквартирном частном доме, расположенном в посёлке Усть-Чёрная Гайнского района, были обнаружены тела двух женщин и трёхлетнего мальчика», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за отравления угарным газом в частном доме погибли семь человек.

ФАН передавало, что в Оренбургской области при пожаре в жилом доме погиб один человек.