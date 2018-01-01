Семь детей отравились парами хлорамина в подмосковной сауне

В Подмосковье в результате отравления парами хлорамина в сауне пострадали семь детей.

Как сообщается на сайте СУ СК по Московской области, в отношении владельца сауны возбуждено уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг.

«Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя без образования юридического лица по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России)», — говорится в сообщении.

Пять детей были доставлены в отделение детской хирургии, двое — в реанимационное отделение.

«В период нахождения в помещении сауны дети пожаловались родителям на ухудшения состояния их здоровья. У них начались рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания», — отмечается в сообщении.

По уточнённым данным, в рамках расследования был произведён забор проб воды из бассейна и изъят образец препарата для хлорирования воды.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проведут проверку по факту отравления школьника на уроке труда.