МВД: около 8,6 млн человек участвовали в новогодних мероприятиях в России
Об этом сообщается на сайте МВД России.
«Около 8,6 миллионов человек приняли участие в более чем 14000 массовых новогодних мероприятий, которые прошли на территории Российской Федерации в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года», — говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter сообщили, что в новогодних мероприятиях в столице приняли участие 2,5 млн человек.
«В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек», — написал Собянин.
Отмечается, что общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тыс. сотрудников органов внутренних дел и более 11 тыс. военнослужащих Росгвардии.