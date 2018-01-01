МВД: около 8,6 млн человек участвовали в новогодних мероприятиях в России

В России в новогодних мероприятиях приняли участие около 8,6 млн человек.

Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Около 8,6 миллионов человек приняли участие в более чем 14000 массовых новогодних мероприятий, которые прошли на территории Российской Федерации в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter сообщили, что в новогодних мероприятиях в столице приняли участие 2,5 млн человек.

«В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек», — написал Собянин.

Отмечается, что общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тыс. сотрудников органов внутренних дел и более 11 тыс. военнослужащих Росгвардии.