Более тысячи автобусов Москвы переведут на систему без турникетов

Более 1 тыс. автобусов, а также новые трамваи «Витязь-М» в Москве перейдут на бестурникетную систему работы, заявил руководитель Департамента транспорта города Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем пять минут в пути», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что власти надеются на «ответственное отношение москвичей и напоминают о необходимости оплачивать проезд».

Ранее Ликсутов рассказал о развитии транспортной системы в Новой Москве.

Также интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что по реконструированному участку Калужского шоссе в Москве открыли движение.