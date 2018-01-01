Более тысячи автобусов Москвы переведут на систему без турникетов
«По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем пять минут в пути», — приводит его слова РИА Новости.
При этом он отметил, что власти надеются на «ответственное отношение москвичей и напоминают о необходимости оплачивать проезд».
Ранее Ликсутов рассказал о развитии транспортной системы в Новой Москве.
Также интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что по реконструированному участку Калужского шоссе в Москве открыли движение.