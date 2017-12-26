Заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал о развитии транспортной системы в Новой Москве, сообщает «Известия».

«Мы с самого начала, не дожидаясь, когда автобусы заполнятся, решили, что в первую очередь будем закупать автобусы большой вместимости», — заявил Ликсутов.

Как отметил заммэра, в случае необходимости автобусы будут ходить какое-то время полупустыми, чтобы все жители видели, что городской транспорт работает и является альтернативой личному.

По словам Ликсутова, главная проблема Новой Москвы — слаборазвитая улично-дорожная сеть, и не всегда даже автобус малой вместимости способен вписаться в поворот, заехать в какие-то районы.

«В районе Московский возвели огромное количество домов, а дороги инвестор не построил. Поэтому правительство Москвы вынуждено за свой счёт перестраивать и расширять дорожную сеть — эта работа ведётся, уже появилось семь новых маршрутов», — рассказал заммэра.

Он добавил, что в 2018 году их появится ещё семь.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что по реконструированному участку Калужского шоссе в Москве открыли движение.