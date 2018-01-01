Кадыров по случаю праздника прочитал новогоднее стихотворение

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в новогоднем поздравлении пожелал удачи и благополучия, а также прочитал новогоднее стихотворение.

«Если вы помните, я дал обещание на Новый год прочитать стих для вас, и сейчас постараюсь выполнить данное обещание... Давайте, ребята, слушайте и не говорите, что вы не слышали», — сказал лидер Чечни в видеобращении, опубликованном в Telegram.

Ранее главный Дед Мороз России рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у него в качестве подарка «мир во всём мире».

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