Володин: 2018 год будет насыщенным и ответственным

Наступающий 2018 год, в котором состоятся выборы президента России, будет для граждан «насыщенным и ответственным». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём новогоднем поздравлении.

По его словам, в 2017 году произошёл ряд важных событий: российские военные выполнили боевую задачу в Сирии и вернулись домой, удалось решить многие задачи по импортозамещению, а инициативы в сфере демографии получили законодательное обеспечение.

«Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным — это год, когда мы избираем президента России. От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать», — говорится в поздравлении Володина.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посоветовал россиянам в следующем году продолжать шутить и смеяться.