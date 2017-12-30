Более 11 тысяч человек обеспечат бесперебойную работу метро Москвы и МЦК в новогоднюю ночь
«Бесперебойную работу московского метро и Московского центрального кольца во время долгожданного праздника обеспечат более пяти тысяч сотрудников метрополитена, а также около шести тысяч представителей УВД», — говорится в сообщении пресс-службы метро.
Отмечается, что также в новогоднюю ночь в метро города будут работать более 1,1 тыс. машинистов, а на 13 станциях, расположенных в непосредственной близости от мест народных гуляний, всю ночь будут нести дежурство несколько десятков сотрудников Центра обеспечения мобильности Московского метрополитена.
Ранее сообщалось, что московское метро в Новый год будет работать всю ночь.