Вход на станцию метро «Горьковская» в Петербурге ограничат на три месяца

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Вход на станцию «Горьковская» Петербургского метрополитена ограничат на три месяца в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщает Nation News.

Ремонтные работы начнутся 10 января 2018 года. Как заявили в пресс-службе метро, продлятся они по 8 марта включительно.

Ограничения на вход будут действовать с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что петербургское метро будет работать в течение всей новогодней ночи.

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