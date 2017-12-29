Вход на станцию метро «Горьковская» в Петербурге ограничат на три месяца
Вход на станцию «Горьковская» Петербургского метрополитена ограничат на три месяца в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщает Nation News.
Ремонтные работы начнутся 10 января 2018 года. Как заявили в пресс-службе метро, продлятся они по 8 марта включительно.
Ограничения на вход будут действовать с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что петербургское метро будет работать в течение всей новогодней ночи.
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