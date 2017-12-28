Петербургское метро будет работать в течение всей новогодней ночи

Пресс-служба Петербургского метрополитена рассказала о графике работы в праздники, сообщает «ПолитЭксперт».

В новогоднюю ночь, а также в ночь на Рождество и ещё ряд других государственных праздников в соответствии с указом правительства России городское метро работает круглосуточно.

В ночь на 1 января 2018 года закрытыми останутся лишь вход и выход вестибюля первой станции «Проспект Ветеранов», вестибюля второй станции «Ленинский проспект», вестибюля первой станции «Девяткино», вестибюля второй станции «Невский проспект», а также «Достоевской» и «Спасской».

Кроме того, с 02:00 до 04:30 1 января и 7 января не будут осуществляться пополнение БСК в кассах метро и совершаться операции с интернет-платежами. Возможность пройти через турникет с помощью таких билетов останется.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен будет работать в течение всей новогодней ночи.

Также Nation News сообщало, что новый маршрут до станции Петербургского метрополитена запустили в Ленинградской области.