В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности на 30 декабря

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В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности на субботу, 30 декабря, из-за тумана, сообщает m24 со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна», — отметили в метеослужбе.

По словам синоптиков, туман в городе рассеется к Новому году в связи с похолоданием. Сложные метеоусловия не вызвали затруднений в работе московских аэропортов.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в разговоре с RT прокомментировал нехарактерное для декабря потепление.

Также URA.RU сообщало об аномальных холодах на юге Челябинской области.

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