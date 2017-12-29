Путин ужесточил наказание за вербовку террористов
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Законом повышается ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса (УК) России о терроризме.
26 декабря Совет Федерации одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов.
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