Эксперты рассказали о признаках депрессии

Эксперты рассказали, как распознать депрессию, сообщает kp.ru.

«Депрессия, хотя и является психическим нарушением, часто сопровождается телесными (соматическими) симптомами, и из-за этого её нередко путают с другими болезнями, долгое время лечат их, но без толку — расстройство только усугубляется, и состояние человека не улучшается», — заявил психиатр, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Омского государственного медицинского университета Григорий Усов.

По его словам, важнейшее проявление депрессии — плохое настроение, в первую очередь снижение или утрата способности получать удовольствие от жизни. Как пояснил Усов, наступает ощущение мрачности, безысходности.

Среди других возможных признаков депрессии проблемы со сном, нарушение аппетита, снижение работоспособности, слабость, частое ощущение тревоги, беспокойства, паники.

Психиатр-психотерапевт, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАМН, доцент кафедры психиатрии и психосоматики Медицинского университета имени Сеченова Виктория Читлова рассказала, что получение удовольствия — очень важная часть жизни и во время депрессии организм пытается заменить прежние источники новыми, легкодоступными. В такой роли обычно выступают сладости и алкоголь.

Риск развития депрессии можно снизить с помощью разумных физических нагрузок, тренировок для мозга, полноценного питания, уменьшения негативных воздействий, стрессов, смены работы.

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