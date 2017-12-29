Названы самые популярные рецепты новогодних блюд в интернете

Рецепты селёдки под шубой и салатов оливье и цезарь стали самыми популярными поисковыми запросами в «Яндексе». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Судя по рецептам, которые пользователи «Яндекса» искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Как отмечается, в 2016 году в «Яндексе» зафиксировали почти 7 млн запросов со словом «салат».

«Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трёх килограммов салата, получится больше 15 тыс. тонн», — добавили в компании.

Ранее опрос показал, что россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 14,3 тыс. рублей.



