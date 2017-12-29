В 2017 году Дед Мороз получил более 200 тысяч писем

Около трети писем, которые были отправлены Деду Морозу в 2017 году, — это послания взрослых. Об этом сообщила директор АО «Почта Деда Мороза» Людмила Суранова.

«Большую популярность в последние годы набирает отправка писем в адрес Деда Мороза по электронной почте. Основное количество приходит от детей, но также Деду Морозу пишут и взрослые всех возрастов, примерно 1/3 всех отправлений Деду Морозу», — цитирует её РИА Новости.

Как уточняется, всего за 2017 год «Почта Деда Мороза» получила более 200 тыс. писем.

Ранее опрос исследовательского холдинга «Ромир» показал, что взрослые россияне попросили бы у Деда Мороза здоровья (63%), счастья (27%), а также денег (17%).