Песков рассказал, с кем Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, с кем российский лидер Владимир Путин встретит Новый год.

«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что «так же традиционно будет и в этом году».

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пошутил, что встретит Новый год на работе.