Назарбаев пошутил о том, как встретит Новый год

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на новогоднем благотворительном балу акима (главы) Астаны пошутил о том, что встретит Новый год в своём офисе.

«Спрашивают, где президент встречает Новый год. В своём офисе, потому что где встретишь, там и будешь работать следующий год», — приводит Tengrinews.kz слова Назарбаева.

Благотворительный бал акима Астаны. 28.12.2017 года. Выступление президента Нурсултана Назарбаева. ___________________________________________________________ #астана #astana_city #алматы #almaty #mediaprofessional #казахстанскаяшколателеведущих #телеведущиерк #ведущие #курсытелеведущих #школателеведущих #ораторскоемастерство #газизараимбек #gazizaraimbek #television #tv #телевидение #постановкаголоса #развитиеголоса #голос #постановкаинтонации #постановкадыхания #развитиедикции #артикуляция #мысделаемизвасзвезду #мыпервые #follow4follow #followme #follow #лучшая #нурсултанназарбаев

Публикация от 📺📹 @tv_mediagroup @media_profi (@gazizaraimbek)

Также глава Казахстана пожелал всем счастья в наступающем году, рассказав притчу о том, что оно спрятано в каждом человеке. 

В каждом из нас есть счастье, но не каждый из нас знает как его найти ❤️ _____________________________________________________________ #астана #astana_city #алматы #almaty #mediaprofessional #казахстанскаяшколателеведущих #телеведущиерк #ведущие #курсытелеведущих #школателеведущих #ораторскоемастерство #газизараимбек #gazizaraimbek #television #tv #телевидение #постановкаголоса #развитиеголоса #голос #постановкаинтонации #постановкадыхания #развитиедикции #артикуляция #мысделаемизвасзвезду #мыпервые #follow4follow #followme #follow #лучшая #нурсултанназарбаев

Публикация от 📺📹 @tv_mediagroup @media_profi (@gazizaraimbek)

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