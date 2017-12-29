Назарбаев пошутил о том, как встретит Новый год

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на новогоднем благотворительном балу акима (главы) Астаны пошутил о том, что встретит Новый год в своём офисе.

«Спрашивают, где президент встречает Новый год. В своём офисе, потому что где встретишь, там и будешь работать следующий год», — приводит Tengrinews.kz слова Назарбаева.

Также глава Казахстана пожелал всем счастья в наступающем году, рассказав притчу о том, что оно спрятано в каждом человеке.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал анекдот о ценах на бензин в республике и об импорте его из России.