Назарбаев пошутил о том, как встретит Новый год
«Спрашивают, где президент встречает Новый год. В своём офисе, потому что где встретишь, там и будешь работать следующий год», — приводит Tengrinews.kz слова Назарбаева.
Благотворительный бал акима Астаны. 28.12.2017 года. Выступление президента Нурсултана Назарбаева. ___________________________________________________________ #астана #astana_city #алматы #almaty #mediaprofessional #казахстанскаяшколателеведущих #телеведущиерк #ведущие #курсытелеведущих #школателеведущих #ораторскоемастерство #газизараимбек #gazizaraimbek #television #tv #телевидение #постановкаголоса #развитиеголоса #голос #постановкаинтонации #постановкадыхания #развитиедикции #артикуляция #мысделаемизвасзвезду #мыпервые #follow4follow #followme #follow #лучшая #нурсултанназарбаев
Также глава Казахстана пожелал всем счастья в наступающем году, рассказав притчу о том, что оно спрятано в каждом человеке.
В каждом из нас есть счастье, но не каждый из нас знает как его найти ❤️ _____________________________________________________________ #астана #astana_city #алматы #almaty #mediaprofessional #казахстанскаяшколателеведущих #телеведущиерк #ведущие #курсытелеведущих #школателеведущих #ораторскоемастерство #газизараимбек #gazizaraimbek #television #tv #телевидение #постановкаголоса #развитиеголоса #голос #постановкаинтонации #постановкадыхания #развитиедикции #артикуляция #мысделаемизвасзвезду #мыпервые #follow4follow #followme #follow #лучшая #нурсултанназарбаев
Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал анекдот о ценах на бензин в республике и об импорте его из России.